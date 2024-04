Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung: Zeugen nach Betrugsdelikt gesucht - Wer erkennt die abgebildete Frau und kann Hinweise geben?

Nordhausen/Kyffhäuserland (ots)

Bereits am Dienstag, 12. März, hat eine Frau einen fünfstelligen Bargeldbetrag an Betrüger verloren. Die Polizei berichtete und veröffentlichte einen Zeugenaufruf.

Link zum Bericht: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/5734105

Die Täter kontaktierten die Geschädigte telefonisch und täuschten vor, dass ihre Schwiegertochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte. Im weiteren Telefongespräch, in dem sich die Täter als Polizeibeamte und Staatsanwälte ausgaben, forderten sie eine Kaution von der Geschädigten, um die vermeintlich drohende Haftstrafe der Angehörigen abzuwenden.

Die Übergabe des Geldes erfolgte am 12. März, zwischen 14.30 Uhr und 14.45 Uhr, in der Nähe des Amtsgerichtes Nordhausen an eine weibliche Abholerin, die sich als Mitarbeiterin der Gerichtszahlstelle ausgab. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise und ließ ein Phantombild der Tatverdächtigen anfertigen. Die Abholerin des Geldes konnte wie folgt beschrieben werden:

- auffallende, runde Brille - Haare etwas länger als schulterlang und blond gefärbt - ca. 160 cm groß - etwa 50 Jahre alt - Bekleidung: Rock etwa knielang, dunkle Jacke - sprach gebrochenes Deutsch - ausländischer Phänotyp - gepflegt und geschminkt, möglicherweise roter Lippenstift.

Die Kriminalpolizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Konnte das Geschehen beobachtet werden? Konnte die auf dem Phantombild dargestellte Person beobachtet werden? Wohin entfernte sich die Person? Nutzte die Person ein Fahrzeug? Konnte beobachtet werden, um was für ein Fahrzeug es sich handelte? Wie lautete das Kennzeichen des Fahrzeuges? Befanden sich noch Personen im oder an dem Fahrzeug? Wie werden diese Personen beschrieben? Sind noch weitere potentiell tatbeteiligte Personen erkannt worden? Wie werden dieses Personen beschrieben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0066486

