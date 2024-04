Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf: Businsassin bei Gefahrenbremsung leicht verletzt

Bad Frankenhausen (ots)

Der Fahrer eines Linienbusses befuhr am Montag, kurz vor 12 Uhr, die Esperstedter Straße. Als er den Kreuzungsbereich Seehäuser Straße/August-Bebel-Platz geradeaus in Richtung Kyffhäuserstraße passieren wollte, musste er eine Gefahrenbremsung einleiten, da ein entgegenkommender Pkw nach links in Richtung August-Bebel-Straße einbog. Eine Insassin, die im Bus mitfuhr, stürzte in weiterer Folge und kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Der Fahrer des Pkw entfernte sich als unfallbeteiligter Fahrzeugführer entgegen der ihm obliegenden Pflichten unerlaubt vom Unfallort. Bei dem Auto soll es sich um einen Opel in der Farbe Grau gehandelt haben. Wer den Verkehrsunfall beobachtet hat und Hinweise zum Fahrer des Pkw oder dessen Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 zu melden.

Aktenzeichen: 0103111

