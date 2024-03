POL-DN: Einbruch auf dem Abenteuerspielplatz

Düren (ots) - Ein Leichtverletzter und etwa 65.000 Euro Sachschaden: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls der sich am Mittwochabend (27.03.2024) auf der B56 in Niederzier ereignete. Eine 18-Jährige aus Düren befuhr am Mittwochabend gegen 21:40 Uhr die Aachener Straße. Von dort beabsichtigte sie nach links auf die B56 in Richtung Düren abzubiegen. Nach eigenen Angaben übersah sie hierbei einen Pkw der die B56 in Fahrtrichtung Jülich befuhr. Beim Abbiegevorgang kam ...

mehr