Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Verkehrsunfall mit vier Leichtverletzten

Wesel (ots)

Am Freitagabend, gegen 22:20 Uhr, befuhr ein 42-jähriger Mann aus Wesel mit seinem Pkw die Schermbecker Landstraße (B58) aus Fahrtrichtung Wesel in Richtung Autobahn. In Höhe der Einmündung Am Stratenberg musste der 42-Jährige verkehrsbedingt anhalten. Ein 33-jähriger Mann aus Dinslaken fuhr mit seinem Lkw in gleicher Richtung und fuhr auf den haltenden Pkw des 42-Jährigen auf. Der 33-Jährige, sowie drei Insassen des 42-Jährigen im Alter von 15, 16 und 19 Jahren verletzten sich dabei leicht und wurden mit Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Der Lkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Schermbecker Landstraße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Richtungen für etwa 30 Minuten gesperrt.

