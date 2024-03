Polizei Düren

POL-DN: 66-Jährige bei Unfall schwerverletzt

Düren (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Glashüttenstraße/ Paradiesstraße am Mittwochmittag (27.03.2024) wurde eine 66-Jährige aus Düren schwerverletzt. Ein 74-Jähriger hatte den Pkw der 66-Jährigen beim Abbiegen übersehen.

Der Mann aus Kreuzau befuhr gegen 13:50 Uhr mit seinem Pkw die Glashüttenstraße in Fahrtrichtung Paradiesstraße. Nach eigenen Angaben beabsichtigte er in den Einmündungsbereich einzufahren und übersah hierbei den von links kommenden Pkw an dessen Steuer die 66-Jährige saß. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge in deren Folge sich die Frau aus Düren schwer Verletzungen zuzog. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 74-jährige Unfallverursacher blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell