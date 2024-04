LPI-NDH: Hochwertige Werkzeuge und Maschinen entwendet

Roßleben (ots) - Der 15 Jahre alte Fahrer eines Mokick ist bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montag, gegen 7.40 Uhr, ereignete, leicht verletzt worden. Als eine davor befindliche Autofahrerin in der Bottendorfer Straße verkehrsbedingt warten musste, fuhr der 15-Jährige auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 ...

