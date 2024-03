Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Berauscht mit dem E-Scooter unterwegs...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... war am 15.03.2024 um 12:00 Uhr in der Landauer Straße in 67433 Neustadt/W. ein 17-Jähriger aus der VG Offenbach/Queich. Im Rahmen der Kontrolle konnte nämlich festgestellt werden, dass der Fahrer des E-Scoooter unter dem Einfluss von Cannabis steht. Daher wurde diesem im weiteren Verlauf eine Blutprobe entnommen und dessen E-Scooter einem Erziehungsberechtigten übergeben. Der Jugendliche verließ hiernach die Dienststelle mit dem Erziehungsberechtigten. Der 17-Jährige trat bereits wegen einer Trunkenheitsfahrt unter Betäubungsmitteleinfluss im Oktober 2023 in Erscheinung, weshalb auf diesen nun erneut ein Straf-, sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren zukommt. Ferner wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.

