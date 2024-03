POL-PDNW: Unter Drogeneinfluss unterwegs

Bad Dürkheim (ots) - Am Donnerstag, 14.03.2024 kam es in der Chemnitzer Straße zwischen 18:00 Uhr und 21:40 Uhr zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl in einem Mehrfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter nutzten die Gelegenheit, dass die Hauseingangstür offen stand und versuchten die betreffende Wohnungstür aufzuhebeln, was allerdings misslang. Die Wohnungseigentümer, die im Tatzeitraum nicht zu Hause waren, ...

