Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Schwerer Verkehrsunfall K40 -Nachtragsmeldung-

Bachenberg (ots)

Wie bereits durch die Polizeiinspektion Altenkirchen in der Presseerstmeldung vorab gemeldet wurde kam es am Samstagnachmittag, den 04.06.2023 gegen 13:58 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der K40. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand befuhr der 21-jährige Fahrer eines Pkw die K40 aus Bachenberg kommend in Fahrtrichtung Altenkirchen OT Honneroth. In einer Linkskurve geriet der Pkw aus bisher ungeklärter Ursache zu weit nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr die Straßenbankette und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Anschließend lenkte er den Pkw wieder auf die Fahrbahn, überfuhr die Gegenfahrspur und landete im linken Straßengraben, wo er mit einem Baum frontal kollidierte. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der schwerstverletzte Fahrer wurde durch die Feuerwehrkräfte aus dem Fahrzeug befreit und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht. Der Streckenabschnitt musste für zweieinhalb Stunden gesperrt werden. Vor Ort waren Kräfte der umliegenden Feuerwehreinheiten, Rettungsdienst, sowie Beamte der Polizei Altenkirchen und der Polizeihubschrauberstaffel im Einsatz. Es wurde ein Ermittlungsverfahren bei der Polizei in Altenkirchen eingeleitet. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, insbesondere Hinweise zu möglichen weiteren Verkehrsunfallbeteiligten. Die Hinweise sind an die Polizei in Altenkirchen zu richten.

