Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Tabakwaren erbeutet

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Stadtroda: Eine männliche Person befand sich am Donnerstagmorgen in einem Verbrauchermarkt in der Jenaer Straße. Vorerst unbemerkt verstaute der Mann mehrere Schachteln Zigaretten in seine Tasche. Eine Kundin bemerkte dies dann doch und sprach dem Mann auf sein Handeln an. Als dieser zur Flucht ansetzte, versuchte die Frau den Langfinger noch festzuhalten. Dieser konnte sich aber losreißen und mit einer Beute von ca. 340,- Euro unerkannt entkommen. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: ca. 165 bis 170 cm groß, von schmaler, gepflegter Statur, südländischer Phänotyp, kein Bart und bekleidet mit einer grauen Hose sowie grauen Strickjacke. Hinweise nimmt die Polizei Saale-Holzland unter 0361 5743 56100 sowie per E-Mail an pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de, mit Nennung des Aktenzeichens 262863/2024, entgegen.

