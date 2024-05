Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Einbruch in Kindergarten + Langfinger in Einkaufsmarkt + Spielgeräte mit Hakenkreuzen beschmiert +

Friedberg (ots)

Rosbach: Einbruch in Kindergarten

In der Zeit von Montag (06.05.2024), 15:30 Uhr bis Dienstag (07.05.2024), 07:15 Uhr drangen Einbrecher in einen Kindergarten in der Nieder-Wöllstädter Straße im Rosbacher Stadtteil Rodheim ein. Sie erbeuteten eine Geldkassette mit Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Friedberg unter Tel.: 06031 6010 zu melden.

Friedberg: Langfinger in Einkaufsmarkt

Am Dienstag (07.05.2024) trieben Langfinger in einem Einkaufsmarkt im Friedberger Stadtteil Dorheim ihr Unwesen. Aus einer am Einkaufswagen hängenden Einkaufstasche stahlen Unbekannte gegen 13:00 Uhr die Geldbörse einer 82-jährigen Friedbergerin. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei in Friedberg (Tel.: 06031 6010) entgegen. Die Polizei rät dazu, Geldbörsen nicht in Einkaufswagen, Einkaufstaschen oder -körbe zu legen, sondern körpernah, am besten in verschlossenen Innentaschen der Kleidung, zu tragen.

Butzbach: Spielgeräte mit Hakenkreuzen beschmiert

Unbekannte beschmierten innerhalb der letzten 14 Tage Spielgeräte auf einem Spielplatz in der Paul-Ehrlich-Straße in Butzbach mit Hakenkreuzen in schwarzer Farbe. Außerdem wurden verfassungswidrige Symbole in Holzspielgeräte eingeritzt. Festgestellt wurden die Beschädigungen am Dienstag (07.05.2024). Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können (Tel.: 06033 70430).

