BPOL NRW: Öffentlichkeitsfahndung der Bundespolizei - Wer kennt diese Männer?

Hagen - Gevelsberg (ots) - Am gestrigen Morgen (30. Juni) erschienen Mitarbeiter der Deutschen Bahn, zur Erwirkung eines Hausverbotes, mit einem Mann in der Bundespolizeidienststelle am Hauptbahnhof Hagen. Bei einer Durchsuchungsmaßnahme schlug dieser einem der Beamten ins Gesicht. Gegen 8:15 Uhr wurden Sicherheitsbeamte der Deutschen Bahn mit einem 27-Jährigen, zur ...

mehr