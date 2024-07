Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 22-Jähriger wirft mit Dose nach Bundespolizisten - Aggressor wird wenig später gestellt

Dortmund - Herne (ots)

In der Nacht zu Sonntag (30.Juni) warf ein junger Mann am Hauptbahnhof Dortmund mit einer Getränkedose nach Bundespolizisten, während diese sich in einer Maßnahme befanden. Wenig später ergriffen die Beamten den Tatverdächtigen.

Gegen 1 Uhr befanden sich Einsatzkräfte der Bundespolizei in einer Absperrmaßnahme vor dem Dortmunder Hauptbahnhof, als ein Herner mit einer Dose nach den Beamten warf. Zudem schnippte dieser provokant eine Zigarette in Richtung der Polizisten. Anschließend entfernte sich der 22-Jährige. Nachdem die Einsatzkräfte die Absperrung öffneten und der Deutsche sie passierte, stellten die Uniformierten ihn und fixierten diesen mittels Handfesseln. Anschließend führten sie ihn in die Diensträume der Bundespolizei. Vor Ort wurde die Identität des Tatverdächtigen zweifelsfrei festgestellt. Zu dem Sachverhalt äußer, wollte dieser sich nicht. Wenig später wurde der Herner aus der Dienststelle entlassen. Die Polizeibeamten verblieben bei der Tathandlung unverletzt.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Körperverletzung ein.

