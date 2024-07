Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Taschendieb greift Bundespolizisten an und leistet Widerstand

Essen - Albstadt (ots)

Am Sonntagmorgen (30. Juni) meldete ein Reisender im Hauptbahnhof Essen den Diebstahl seines Gepäcks. Bundespolizisten identifizierten den mutmaßlichen Dieb mittels einer Videoauswertung und nahmen ihn fest. Dabei griff der Tatverdächtige die Beamten an und widersetzte sich ihnen.

Gegen 4:30 Uhr erschien ein Mann aus Albstadt in der Bundespolizeiwache im Essener Hauptbahnhof und gab an, dass seine Tasche entwendet worden sei. Zuvor soll er sich in der Haupthalle des Bahnhofes befunden haben. In einer Sitzgruppe soll der 63-Jährige kurzzeitig eingeschlafen sein. Als er aufwachte, bemerkte er, dass seine Tasche fehlte. Die Beamten führten umgehend eine Videoauswertung durch, bei der sie den Tatverdächtigen feststellten. Die Uniformierten führten unverzüglich eine Absuche im Nahbereich durch. Dabei stellten sie den 31-Jährigen und forderten ihn auf, sich auszuweisen. Da dieser jedoch keine Ausweisdokumente vorweisen konnte, wurde der marokkanische Staatsbürger der Bundespolizeiwache im Hauptbahnhof Essen zugeführt. Auf dem Weg dorthin weigerte er sich den Uniformierten zu folgen. Währenddessen beschimpfte der Wohnungslose die Polizisten mehrfach. Zudem leistete er erheblichen Widerstand, sodass ihm Handfesseln angelegt wurden.

Auch während der Durchsuchung sperrte sich der Marokkaner immer wieder und erschwerte dadurch die Maßnahme. Das Diebesgut wurde nicht festgestellt. Im Anschluss der Durchsuchung erhob der Aggressor seinen linken Arm, ballte seine Hand zu einer Faust und holte zu einem Schlag aus. Die Einsatzkräfte brachten diesen daraufhin zu Boden und fixierten ihn. Zudem verhielt der Mann sich zunehmend aggressiv, trat und spuckte gegen die Zellentür.

Unterdessen wurde die Identität des Polizeibekannten zweifelsfrei festgestellt. Überprüfungen ergaben, dass die Staatsanwaltschaft Essen sowie die Stadtverwaltungen Essen und Köln, aufgrund von Diebstahlsdelikten sowie Verstöße gegen das Aufenthalts- und Asylgesetz, nach dem Aufenthaltsort des 31-Jährigen suchen ließen.

Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwältin wurde der Mann vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam in Duisburg zugeführt. Anschließend wird er einem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Zudem wird er sich nun wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Diebstahls verantworten müssen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell