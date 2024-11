Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahrradfahrer nach Unfall gesucht

Kirchhundem (ots)

Am Donnerstag (31.10.2024) erhielt die Polizei kurz nach 20 Uhr Kenntnis von einem Vorfall auf der B517 im Bereich Eichacker. Nach Zeugenangaben sollte hier in Fahrtrichtung Hofolpe ein Fahrradfahrer durch einen LKW (Sattelzug) von der Straße abgedrängt worden sein. Vor Ort konnte kein Fahrradfahrer mehr angetroffen werden. Der LKW hatte seine Fahrt ohne Weiteres fortgesetzt und konnte durch Polizeibeamte im Bereich Welschen-Ennest angehalten werden. Im Verlauf der Kontrolle erhielten die Beamten deutliche Hinweise, die auf eine Alkoholisierung des 31-jährigen LKW-Fahrers schließen ließen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Der Mann wurde daraufhin zur Polizeiwache gebracht, wo eine Blutprobe entnommen und eine Anzeige gefertigt wurde. Für die weitere Sachverhaltsklärung sind insbesondere die Angaben des Fahrradfahrers von Wichtigkeit. Dieser oder weitere Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Lennestadt unter der Telefonnummer 02761 9269-4130 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell