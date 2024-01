Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Einbruch in Erdgeschosswohnung in Biesfeld

Kürten (ots)

Eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses meldete am gestrigen Donnerstag (26.01.) gegen 21:00 Uhr einen Einbruch in ihre Erdgeschosswohnung in der Jahnstraße. Zuvor hatte sie die Wohnung gegen 15:30 Uhr in einem ordnungsgemäßen Zustand verlassen.

Bislang unbekannte Täter hebelten in diesem Zeitraum die Balkontür im rückwärtigen Bereich auf und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen.

Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Einbrecher eine Handtasche sowie eine Armbanduhr. Der genaue Wert der Beute konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht beziffert werden.

Aufgrund möglicher Spuren wurde eine Spurensicherung veranlasst. Hinweise zu dieser Tat nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen.

Wenn Sie Interesse an einer kostenlosen und unverbindlichen Beratung zum Thema Einbruchschutz haben, können Sie sich gerne unter der Rufnummer 02202 205-444 an die Kolleginnen und Kollegen der Kriminalprävention wenden. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell