Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Wer kann Angaben zu Werkzeugkoffer mit Minikettensäge machen?

Wenden (ots)

Am Morgen des 25. August 2024 (Sonntag) entwendeten in Ottfingen unbekannte Täter einen Akkuschrauber der Marke Bosch aus einer Garage in der Straße "In der Nordhelle". In diesem Zusammenhang konnte wenig später in Tatortnähe ein Werkzeugkoffer mit einer Minikettensäge aufgefunden werden. Dieser konnte bislang niemandem zugeordnet werden. Möglich erscheint, dass die Täter die Gegenstände mitgeführt haben. Ausgeschlossen ist ebenfalls nicht, dass es sich um Beute aus einem anderen Diebstahl handelt. Die Polizei fragt daher: "Wer kann Angaben zur Herkunft dieser Minikettensäge (Marke Bosch) machen?" Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Olpe unter der Telefonnummer 02761 9269-6230 entgegen.

