Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Lankdkreis Fulda

Fulda (ots)

FD

Unfall im Kreuzungsbereich mit leichtverletzter Person

Fulda. Bei einem Unfall am Montag (21.10.) erlitt eine 51-jährige Audi-Fahrerin aus Fulda leichte Verletzungen. Sie befuhr gegen 12.10 Uhr die Niesiger Straße in Fahrtrichtung Schlitzer Straße. Im dortigen Kreuzungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 52-jährigen Opel-Fahrer, welcher den Horaser Weg in Richtung Wiener Straße befuhr. Die 51-jährige Audi-Fahrerin wurde mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 9.000 Euro.

Fußgängerin von Pkw erfasst und leicht verletzt

Fulda. Eine 33-jährige Fußgängerin aus Fulda überquerte am Montag, (21.10.), gegen 14 Uhr, die Sturmiusstraße. Hierbei wurde sie nach derzeitigen Erkenntnissen von einer 44-jährigen Opel-Fahrerin erfasst, die die Heinrichstraße in Fahrtrichtung Heinrich-von-Bibra-Platz befuhr und nach links in die Sturmiusstraße abbog. Mit einem Rettungswagen wurde die 33-Jährige mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand geringer Sachschaden.

Nach Auffahrunfall leicht verletzt

Fulda. Ein 28-jähriger Daimler Benz-Fahrer aus Fulda und ein 48-jähriger VW-Fahrer aus Großenlüder wurden bei einem Unfall am Montag (21.10.) leicht verletzt. Der VW-Fahrer befuhr gegen 19 Uhr in Fulda die B 254 aus Richtung Fulda kommend in Fahrtrichtung Großenlüder und wollte nach links auf ein Tankstellengelände auffahren. Der nachfolgende Daimler Benz-Fahrer fuhr aus derzeit ungeklärter Ursache auf den VW auf. Die beiden Unfallbeteiligten wurden mit leichten Verletzungen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 35.000 Euro.

Polizeistation Fulda

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Freitag (18.10.), gegen 14.40 Uhr, streiften sich auf der L 3258 zwischen Morles und Hofbieber zwei Fahrzeuge im Begegnungsverkehr. Hierdurch wurde der Außenspiegel des beteiligten Ford Transits beschädigt. Der Fahrer des zweiten Fahrzeugs, der mutmaßlich mit einem weißen Pritschenwagen unterwegs war, fuhr in Richtung Morles weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Sachschaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Hilders, Tel. 06681/96120, an die Polizeistation Hünfeld, Tel. 06652/96580 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Polizeistation Hünfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell