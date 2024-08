Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall zwischen zwei Krädern

Weimar (ots)

Am Dienstagabend befuhren zwei Moped-Fahrer die B7 in Nohra. Während ein 43-jähriger Kradfahrer seine 33-jährigen Bekannte auf dem anderen Krad überholte, rief diese ihm zu, dass er an der nächsten Einmündung rechts abbiegen sollte. Der Mann lenkte daraufhin zu früh nach rechts und stieß gegen das Heck seiner Bekannten. Beide kamen zu Fall und verletzten sich leicht. An beiden Krädern entstand unfallbedingter Sachschaden.

