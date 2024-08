LPI-J: Zeugenaufruf - zerkratze Fahrzeuge

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Kahla: Ein bislang unbekannter Ladendieb stand für seine Tat nicht ein und flüchtete aus einem Einkaufsmarkt in Kahla. Zuvor entnahm er am Montagvormittag mehrerer Artikel im Wert von circa 50 Euro aus den Regalen und passierte damit die Kasse ohne zu bezahlen. Eine Mitarbeiterin sprach den Mann daraufhin an. In diesem Moment stieß der Dieb die Frau zurück und rannte ohne die Ware davon. Die Polizei kam vor Ort und hat die Ermittlungen ...

