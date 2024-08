Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fußballbekundungen am Einkaufsmarkt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eisenberg: Wie Zeugen am Montagvormittag feststellten, bekundeten Unbekannte ihre Sympathien für einen regionalen Fußballverein großflächig. Der oder die Täter brachten an die Fassade eines Einkaufsmarktes in der Saasaer Straße auf eine Fläche von gut 21 Quadratmetern die Farben Blau, Gelb und Weiß, in Verbindung mit einem Vereinskürzel, auf. Hinweise auf die Verursacher gibt es derzeit nicht. Die Ermittlungen dauern an.

