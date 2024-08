Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zweifach aufgefallen

Jena (ots)

Gegen 18:30 Uhr erging am Montagabend die Mitteilung über eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen auf dem Parkdeck eines Einkaufszentrums in der Karl-Marx-Allee. Noch vor Eintreffen der Beamten hatte sich die fünfköpfige Tätergruppierung entfernt. Zuvor forderte diese eine Gruppe aus vier Heranwachsenden auf, dass sie einen Pfandbon herausgeben sollen. Dies wurde verneint, sodass sich eine körperliche Auseinandersetzung entwickelte. Diese gipfelte im Ergebnis mit dem Einsatz eines Reizstoffsprühgerätes durch die Tätergruppierung. Den Zeugen nach handelte es sich bei der abgängigen Gruppierung ebenso um Heranwachsende. Knapp 45 Minuten später informierte ein Fahrer einer Tram über einen Vorfall. Eine Gruppierung sei in Lobeda-Ost in eine Straßenbahn Richtung Zentrum gestiegen und habe unverzüglich verbal aggressiv auf andere Fahrgäste eingewirkt. Auch wurde ein Reizstoffsprühgerät in dem Fahrgastraum versprüht. Infolge dessen wollte der Tramfahrer die Gruppierung aus der Bahn entfernen. Hierbei wurde jedoch eine Person handgreiflich gegenüber dem Fahrer, eine weitere sprühte Pfefferspray in dessen Richtung. Die hinzugerufenen Beamten konnten die zwei Hauptaggressoren der beiden Taten sodann bekannt machen und stellen. Sowohl die 20-Jährige als auch der 17-Jährige, beide ukrainische Staatsbürger mit Wohnsitz in Weimar und Erfurt, wurden vorläufig festgenommen. Beide standen zudem unter dem Einfluss berauschender Mittel, die Frau war mit knapp 1,8 Promille nicht unerheblich alkoholisiert. Gegen Beide wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung sowie weiteren Delikten ermittelt. Beim zweiten Sachverhalt wurden durch die Täter vier Personen verletzt, welche medizinisch versorgt wurden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell