Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Moped gestohlen

Jena (ots)

Am Montagmorgen musste ein junger Mopedbesitzer aus Jena feststellen, dass seine Simson in der Nacht zuvor gestohlen wurde. Er stellte das circa 3.000 Euro teure Liebhaberstück in der Weigelstraße am Vorabend ab und sicherte es mit einem Schloss. Mit Verständigung der Polizei folgte sofort eine Fahndung nach dem roten Kleinkraftrad, die jedoch bisher nicht zum Erfolg führte. Die Ermittlungen dauern an.

