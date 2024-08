Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sohn nutzt Abwesenheit der Mutter für erste Fahrversuche

Weimar (ots)

Am späten Montagnachmittag fuhr eine 52jährige Weimarerin mit ihrem 19- jährigen Sohn in einen Einkaufsmarkt in die Weimarer Südstadt. Während sie kurz einkaufen ging, wartete ihr Sohn im Auto. Da der Zündschlüssel noch steckte, wechselte der junge Mann auf den Fahrersitz und übte sich ohne Vorkenntnisse in der Handhabung des Pkw. Er fuhr über den Bordstein der Parkbucht hinaus und landete schließlich mit Überfahren eines Zaunes in der vor den Parkbuchten befindlichen Hecke. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 4000 Euro, an Zaun und Hecke wurde der Schaden auf 1000 Euro geschätzt. Nicht nur, dass der 19-jährige keine Fahrerlaubnis besaß, gestand er gegenüber den Beamten, dass er kurze Zeit zuvor Drogen konsumiert hatte. Somit wurde er im Anschluss an die Unfallaufnahme für eine Blutentnahme ins Klinikum gebracht.

