Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einkaufswagen rollt gegen Pkw

Weimar (ots)

Am Montagmittag befuhr ein 77-jähriger Kia-Fahrer den Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Schöndorf. Als er in eine Parklücke fahren wollte, löste sich ein Einkaufswagen im Einkaufswagenhäuschen und rollte ihm entgegen. Ein Zusammenstoß war unausweichlich. Am Kia entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Ein Zeuge, der im Vorfeld beobachtet hatte, wer den Einkaufswagen zurückbrachte, zeigte dem Geschädigten die Verursacherin, der diese zur Rede stellte. Die Frau gab an, dass sie für den Unfall nichts konnte, schließlich hatte sie den Wagen dahin zurückgebracht, wo sie ihn hergeholt hatte. Mit diesen Worten setzte sie sich in ihr Fahrzeug und verließ pflichtwidrig die Unfallstelle.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell