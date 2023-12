Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfall mit zwei leicht verletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (28.12.2023) ereignete sich gegen 12.45 Uhr im Kreuzungsbereich der Eschenbrünnlestraße, der Tilsiter Straße und der Leibnizstraße in Sindelfingen ein Unfall, der zwei leicht verletzte Personen forderte. Ein 24 Jahre alter Audi-Fahrer war auf der Eschenbrünnlestraße in Fahrtrichtung Tilsiter Straße unterwegs. Im Kreuzungsbereich, den er geradeaus überqueren wollte, übersah er vermutlich das für ihn geltende Stop-Schild. Die vorhandene Ampelanlage war zu diesem Zeitpunkt nicht in Betrieb. Als der 24-Jährige in die Kreuzung einfuhr, prallte er mit dem Lada einer 47-jährigen Frau zusammen, die die Eschenbrünnlestraße aus Richtung Mahdentalstraße befuhr und geradeaus in die Leibnizstraße wollte. Durch den Zusammenprall wurde der Audi gegen einen Zaun geschleudert und war anschließend nicht mehr fahrbereit. Er musste abgeschleppt werden. Der 24-Jährige erlitt, wie auch die 47 Jahre alte Frau, leichte Verletzungen. Die Frau wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Gesamtsachschaden wurde auf rund 25.000 Euro geschätzt.

