POL-CUX: Aktualisierter Zeugenaufruf nach Tötungsdelikt in Cuxhaven

Cuxhaven (ots) - Geestland/Imsum. Im Zeitraum vom 22.12.2023, 20:00 Uhr, bis zum 23.12.2023, 08:00 Uhr, wurde in Imsum ein geparkter Pkw angefahren. Der Opel Insignia des Geschädigten war in der Wurster Landstraße unweit der Stadtgrenze zu Bremerhaven in Fahrtrichtung Wremen am rechten Fahrbahnrand geparkt. Am Opel entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. ...

mehr