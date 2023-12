Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zeugenaufrufe nach Verkehrsunfallflucht in Imsum und Falschfahrer auf der BAB

Cuxhaven (ots)

Geestland/Imsum. Im Zeitraum vom 22.12.2023, 20:00 Uhr, bis zum 23.12.2023, 08:00 Uhr, wurde in Imsum ein geparkter Pkw angefahren. Der Opel Insignia des Geschädigten war in der Wurster Landstraße unweit der Stadtgrenze zu Bremerhaven in Fahrtrichtung Wremen am rechten Fahrbahnrand geparkt. Am Opel entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Der Verursacher beging Unfallflucht. Am Unfallort blieben Teile eines Außenspiegels zurück. Demnach handelt es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen weißen Kleinwagen einer Marke des VW-Konzerns. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Geestland unter der Rufnummer 04743 9280 entgegen.

Am 24.12.2023, gegen 07:15 Uhr, wurde der Polizei ein Falschfahrer auf der BAB27 gemeldet. Eine Zeugin hatte von der Gegenfahrbahn beobachtet, wie ein Pkw südlich der Anschlussstelle Nordholz die Richtungsfahrbahn Cuxhaven in falscher Richtung, also in Richtung Bremen, befahren hatte. Ein entgegenkommender Pkw musste nach Angaben der Zeugin abbremsen. Zu einem Verkehrsunfall kam es glücklicherweise nicht. Trotz eines sofortigen Einsatzes von mehreren Streifenwagen konnte der Falschfahrer nicht mehr festgestellt werden. Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug und Meldungen über mögliche Gefährdungen nimmt die Polizei Geestland unter der Rufnummer 04743 9280 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell