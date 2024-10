Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Dieseldiebstahl und Sachbeschädigung im Baustellenbereich an der A 49 - Festnahme nach Betrug durch Spendensammler

Vogelsbergkreis (ots)

Dieseldiebstahl und Sachbeschädigung im Baustellenbereich an der A 49

Homberg (Ohm). Unbekannte stahlen zwischen Freitag (18.10.), gegen 12 Uhr, und Montag (21.10.), gegen 7.30 Uhr, mehrere hundert Liter Diesel im Wert von rund 900 Euro aus einem Lkw. Der Lkw war zur Tatzeit auf einer Baustelle an der A49 in der Nähe von Homberg (Ohm) abgestellt. Außerdem wurde am Montag (21.10.), gegen 9.20 Uhr, festgestellt, dass unbekannte Täter im selben Baustellenabschnitt Leitungen eines Baggers durchgeschnitten haben. Die Tatzeit ist aktuell nicht genau bekannt. Die Höhe des hierdurch entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Festnahme nach Betrug durch Spendensammler

Romrod/Alsfeld. Am Freitag (18.10.), zwischen 15 Uhr und 16 Uhr, kam es vor zwei Einkaufsmärkten in Romrod und Alsfeld zu Betrugstaten durch Spendensammler. Die Täter gaben sich hierbei als Mitarbeiter einer Hilfsorganisation für taubstumme Kinder und Menschen mit Behinderung aus. Nach Zeugenhinweisen kontrollierte die Polizei Alsfeld drei männliche Personen im Stadtgebiet und stellte bei ihnen Bargeld in Höhe eines dreistelligen Eurobetrags und weitere Beweismittel, die ersten Informationen nach mit der Betrugsmasche in Zusammenhang stehen könnten, fest. Die drei Männer im Alter von 32, 25 und 22 wurden festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Sie müssen sich nun wegen des Verdachtes des Betrugs verantworten. Geschädigte sowie Zeuginnen und Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Alsfeld unter 06631-974-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder nutzen die Online-Wache unter www.polizei.hessen.de.

