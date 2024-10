Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Piaggio gestohlen - Fahrrad entwendet - Baustellendiebstahl - Kunststoffbrand in einem Mehrfamilienhauses

Fulda (ots)

Piaggio gestohlen

Fulda. Auf bislang nicht bekannte Weise entwendeten unbekannte Täter am Montag (21.10.), zwischen 15 und 18.30 Uhr, einen gesicherten silberfarbenen Motorroller des Herstellers "Piaggio" mit dem amtlichen Kennzeichen "OAM - 573" im Wert von rund 600 Euro. Zum Zeitpunkt des Diebstahls war das Fahrzeug auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses in der Straße "An der Betz" in Maberzell abgestellt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrrad entwendet

Hünfeld. Zwischen Donnerstag (17.10.) und Freitag (18.10.) entwendeten Unbekannte ein mittels Schloss gesichertes Pedelec-Fahrrad der Marke "Fischer" von einem Fahrradabstellplatz am Bahnhof. Das schwarz-blaue Zweirad (Modell Montis 2.1) hat einen Wert von rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kunststoffbrand in einem Mehrfamilienhauses

Fulda. Am Montag (21.10.) kam es gegen 12.20 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz in der Letterhausstraße in Fulda. Nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen kam es im Keller eines Mehrfamilienhauses zu einem Kunststoffbrand im Bereich einer Küche, wodurch eine starke Rauchentwicklung entstand. Zwei Hausbewohner wurden mit dem Verdacht einer Rauchgasintoxikation mit Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 10.000 Euro.

Baustellendiebstahl

Kalbach. In der Zeit zwischen Freitag (18.10.), gegen 14.30 Uhr, und Montag (21.10.), gegen 7 Uhr, stahlen unbekannte Täter von einer Straßenbaustelle nach derzeitigen Erkenntnissen 44 Bankett- Verbundsteine, eine orange Rundumleuchte sowie einen "Baggerknochen" im Wert eines dreistelligen Eurobetrages. Die Baustelle befindet sich auf der K 77 zwischen den Ortschaften Mittelkalbach und Veitsteinbach. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann / Kim Leubecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell