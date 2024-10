Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht in Alsfeld am 21.10.2024

Alsfeld (ots)

Am Montag, den 21.10.2024, gg. 12:00 Uhr, kam es in Alsfeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein weißer Lkw befuhr die Mellenbergstraße aus Richtung Rodenbergstraße kommend in Richtung Sandweg. Beim Abbiegen scherte das Heck des Lkw aus und beschädigte einen am Straßenrand geparkten Pkw. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle.

Hinweise zu dem Verursacher oder dem unfallverursachenden Lkw bitte an die Polizeistation in Alsfeld unter der Tel. 06631 / 974 - 0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell