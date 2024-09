POL-BO: Autoaufbrüche am Hölkeskampring: Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Witten (ots) - Zu einem Verkehrsunfall auf einem Tankstellengelände in Witten ist die Polizei am gestrigen 24. September gerufen worden. Um 18 Uhr hat ein 86-jähriger Wittener an einer Zapfsäule der Tankstelle an der Hörder Straße 345 sein Fahrzeug getankt. Anschließend wollte er losfahren, jedoch ließ sich sein Auto nicht starten. Aus diesem Grund versuchte er, ...

mehr