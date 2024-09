Polizei Bochum

POL-BO: Ungewöhnlicher Verkehrsunfall auf Wittener Tankstellengelände

Witten (ots)

Zu einem Verkehrsunfall auf einem Tankstellengelände in Witten ist die Polizei am gestrigen 24. September gerufen worden.

Um 18 Uhr hat ein 86-jähriger Wittener an einer Zapfsäule der Tankstelle an der Hörder Straße 345 sein Fahrzeug getankt. Anschließend wollte er losfahren, jedoch ließ sich sein Auto nicht starten. Aus diesem Grund versuchte er, den Pkw an der leicht abschüssigen Strecke in Richtung der dort befindlichen Druckluftsäulen, anzuschieben. Dabei verlor er die Kontrolle und kam zu Fall. Er geriet unter sein Auto und wurde schwer verletzt.

Der Pkw rollte weiter, kollidierte nach einigen Metern mit einem stehenden Fahrzeug, beschädigte die Druckluftsäule und kam an einem Zaun zum Nachbargrundstück zum Stehen.

Der 86-Jährige musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell