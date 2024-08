POL-PDKL: Gegenstände aufgefunden - Eigentümer gesucht

Imsbach (ots) - Am 18.08.2024 gegen 03.00 Uhr entzündeten unbekannte Täter einen Brennholzstapel, der neben der Kreisstraße 38 in Richtung Parkplatz Langental gelagert wurde. Durch die Feuerwehren Winnweiler und Imsbach konnte der Brand zügig gelöscht werden. Es entstand ein Schaden von ca. 100 Euro. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok Kontaktdaten für ...

