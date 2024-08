Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Platzverweis endet in der Zelle

Landstuhl (ots)

In einer Gaststätte in der Landstuhler Altstadt sorgte ein 25-jähriger in der Nacht zum Sonntag für einen Polizeieinsatz. Nachdem es dort zu Streitigkeiten mit dem Sicherheitsdienst gekommen war, erteilten ihm die Polizisten einen Platzverweis. Damit war der Mann nicht einverstanden und zog es vor die Einsatzkräfte zu beleidigen. Um den ausgesprochenen Platzverweis durchzusetzen, wurde der Störenfried zur Dienststelle verbracht, wo er den Rest der Nacht in einer Zelle verbrachte. Dort konnte er ausnüchtern, was aufgrund seiner Promillezahl von 2,41 auch notwendig war. Neben einem Alkoholkater erwartet den Mann aus dem Stadtgebiet auch eine Strafanzeige wegen Beleidigung von Polizeibeamten. |pilan

