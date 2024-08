POL-PDKL: Holzstapel entzündet

Meisenheim (ots) - PKW-Fahrer fällt negativ auf. Am Donnerstagabend teilten der Polizei mehrere Zeugen mit, dass ein Mann in der Innenstadt betrunken und verwirrt mit seinem PKW losgefahren war. Der Fahrer und sein Fahrzeug konnten an seiner Wohnung angetroffen werden. Da er erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand wurde eine Blutprobe angeordnet und von einem Arzt entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt und an die Staatsanwaltschaft übersandt. Er muss nun ...

