Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Taschendiebstahl - Einbruch in Baucontainer - Bargeld gestohlen - Diebstähle aus mehreren Fahrzeugen

Vogelsbergkreis (ots)

Taschendiebstahl

Schlitz. Ein 47-Jähriger wurde am Samstag (19.10.), gegen 12 Uhr, in der Straße "An der Berleburg" Opfer eines Taschendiebstahls. Aktuellen Informationen nach wartete er an einer Bushaltestelle und legte hierfür seine Umhängetasche auf eine Sitzgelegenheit. Die Langfinger sahen ihre Chance, stahlen die Tasche - in der sich Bargeld in Höhe eines mittleren dreistelligen Eurobetrags und persönliche Gegenstände des 47-Jährigen befanden - und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

- Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm.

- Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute.

- Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung.

Einbruch in Baucontainer

Homberg (Ohm). Unbekannte brachen in der Nacht zu Samstag (19.10.) vier Baucontainer auf einem Baustellengelände an der A 49 auf. Aktuellen Informationen nach wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Bargeld gestohlen

Alsfeld. Aus der Kasse eines Hofladens in der Willingshäuser Straße stahlen Unbekannte zwischen Freitag (18.10.), 18.30 Uhr, und Samstag (19.10.), 9.30 Uhr, einen mittleren zweistelligen Eurobetrag. Zuvor beschädigten sie das Vorhängeschloss, durch das die Kasse gesichert war. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstähle aus mehreren Fahrzeugen

Herbstein. Zwischen Samstag (19.10.), gegen 19.30 Uhr, und Sonntag (20.10.), gegen 18.30 Uhr, verschafften sich Unbekannte im Bereich der Vogelsbergstraße , der Straße "Immenweg" und der Straße "Am Steimel" Zugriff zu vier Fahrzeugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen durchsuchten die unbekannten Täter die Fahrzeuge und stahlen aus drei Pkw die Geldbörsen mitsamt Inhalt. Aus dem vierten Fahrzeug wurde offensichtlich nichts entwendet. Die Fahrzeuge waren in der Tatzeit in den Hofeinfahrten abgestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

In diesem Zusammenhang rät ihre Polizei:

- Verschließen Sie ihr Fahrzeug auch bei kurzer Abwesenheit und versichern Sie sich immer, dass ihr Auto auch ordnungsgemäß abgeschlossen ist.

- Lassen Sie niemals Wertgegenstände in Ihrem Pkw.

- Lassen Sie keine Schlüssel im oder am Fahrzeug oder an anderer Stelle unbeobachtet zurück.

Kim Leubecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell