POL-OH: Bilanz Lullusfest (18.10. - 20.10.) - Falsche Handwerker ergaunern Bargeld - Einbruch in Wohnung - Kennzeichendiebstahl - Holzunterstand in Brand gesetzt

Bilanz Lullusfest (18.10. - 20.10.)

Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung

Am Freitag (18.10.), gegen 22.30 Uhr, hielt sich ein 18-Jähriger gemeinsam mit seinem Bruder auf dem Festgelände vor einem Fahrgeschäft auf, als er von einer Gruppe Jugendlicher angesprochen wurde. Derzeitigen Informationen nach habe eine kurze verbale Auseinandersetzung stattgefunden in deren Folge einer der jungen Männer aus der Gruppe mehrfach auf den 18-Jährigen eingeschlagen habe. Noch bevor die Polizei vor Ort kam, waren die jungen Männer bereits geflüchtet. Der 18-Jährige wurde zur Behandlung der Gesichtsverletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei Bad Hersfeld ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Der Geschädigte gibt folgende Personenbeschreibung zum mutmaßlichen Täter an: männlich, circa 1,80 m groß, circa 20 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, schwarze Jacke, helles/graues Oberteil.

Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Zwei Taschendiebstähle

Eine 71-jährige Frau wurde am Samstag (19.10.), gegen 18.30 Uhr, Opfer eines Taschendiebstahls. Sie trug ihren Rucksack auf dem Rücken, während sie über das Festgelände lief und Unbekannte ihr aus diesem ihre hellbraune Geldbörse stahlen. Darin befanden sich Bargeld in Höhe eines dreistelligen Eurobetrags und mehrere Scheckkarten.

Am Sonntag (20.10.), zwischen 15.30 Uhr und 16.45 Uhr, stahlen Unbekannte das iPhone 14 eines 60-Jährigen im Wert von 300 Euro aus dessen Jackentasche, während sich dieser auf dem Festplatzgelände aufhielt.

Zeuginnen und Zeugen, die zu einem der beiden Vorfälle sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

- Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm.

- Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute.

- Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung.

Einbruch in Verkaufsstand

Am Samstag (19.10.) brachen Unbekannte zwischen 1.40 Uhr und 8.30 Uhr in einen mobilen Verkaufsstand, der auf dem Festplatzgelände "Am Markt" aufgestellt war, ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen entwendeten sie das circa 30 kg schwere Parmesanrad im Wert von rund 800 Euro. An dem Türschloss sowie dem Rollladen entstand Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Falsche Handwerker ergaunern Bargeld

Bad Hersfeld. Am Freitag (18.10.) verschafften sich Unbekannte, gegen 15 Uhr, Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Badestube". Nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen gaukelten die Langfinger einer 69-jährigen Bewohnerin vor, Mitarbeiter einer Straßenbaufirma zu sein und in ihrer Wohnung Rohre aufgrund eines vorangegangenen Wasserschadens überprüfen zu wollen. Einer der Täter lenkte die Dame durch Arbeiten im Badezimmer ab, während der zweite Täter die Wohnung durchsuchte und Bargeld stahl.

Die 69-Jährige beschrieb die Täter wie folgt:

- Täter 1: zwischen 20 - 30 Jahre, circa 1,70 m groß, schlank, südländisches Erscheinungsbild, leichter Bartwuchs, kurze Haare, Arbeitskleidung der Marke Engelbert-Strauß in grau mit schwarzen Applikationen, Basecap

- Täter 2: 20- 30 Jahre, circa 1,80 m groß, schlank, südländisches Erscheinungsbild, kurze Haare, Arbeitskleidung der Marke Engelbert-Strauß in grau mit schwarzen Applikationen

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, an jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Ihre Polizei sensibilisiert in diesem Zusammenhang:

Es gibt Kriminelle, Männer wie Frauen, die Menschen gezielt in ihren Häusern und Wohnungen aufsuchen, um sie zu bestehlen. Sie klingeln an der Haustür, um sich unter einem Vorwand Zutritt zu der Wohnung zu verschaffen. Trickbetrug ist vielfältig. Bitte bedenken Sie, Trickbetrüger sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. Sie erfinden immer wieder an die Bedürfnisse der Opfer zugeschnittene Maschen, um das Vertrauen der Menschen zu gewinnen und so hohe Vermögenswerte zu ergaunern.

Sollten Sie an der Haustüre aufgesucht werden, seien sie skeptisch und sichern Sie sich ab:

- Lassen Sie nie Unbekannte direkt in Ihr Haus/ Ihre Wohnung!

- Überprüfen Sie die Angaben des Besuchers!

- Informieren Sie die Polizei, wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt!

- Wenden Sie sich umgehend an die Polizei, wenn Sie Opfer geworden sind und erstatten Sie Anzeige!

Einbruch in Wohnung

Wildeck. Am Freitag (18.10.) kam es zwischen 15.30 Uhr und 21.30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Graben". Unbekannte verschafften sich durch ein Fenster Zutritt zum Schlafzimmer und durchsuchten mehrere Wohnräume. Sie entwendeten Schmuck und Bargeld im Wert eines mittleren vierstelligen Eurobetrags. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Kennzeichendiebstahl

Bad Hersfeld. Am Sonntag (20.10.), zwischen 20.50 Uhr und 22.20 Uhr, stahlen Unbekannte das vordere amtliche Kennzeichen HEF-AJ 268 eines schwarzen Citroen. Das Fahrzeug war in der Tatzeit auf dem Mitarbeiterparkplatz eines Hotels in der Straße "Neumarkt" abgestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, an jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Holzunterstand in Brand gesetzt

Rotenburg. Am Sonntag (20.10.), gegen 9 Uhr, zündeten Unbekannte in der Nähe der Braacher Straße einen Holzunterstand an. Dieser geriet vollständig in Brand und stürzte in sich zusammen. Der Sachschaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

