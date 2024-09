Feuerwehr München

FW-M: Badetag endet dramatisch (Langwied-Lochhausen)

München (ots)

Samstag, 31. August 2024, 16.44 Uhr

Langwieder See

Ein 77-Jähriger ist beim Schwimmen im Langwieder See untergegangen. Wasserretter der Wasserwacht konnten den Mann aus dem See tauchen.

Der 77 Jahre alte Mann war mit seiner Frau beim Schwimmen im Langwieder See. Ganz in der Nähe einer Notrufsäule an Land verlor der Mann das Bewusstsein und ging anschließend unter. Seine Begleitung rief um Hilfe. Ein Notruf wurde über die Notrufsäule abgesetzt und verständigte direkt die vor Ort befindliche Wasserwacht. Sofort wurden Wasserretter mit Booten zur Unglücksstelle gefahren, zeitgleich setzten sie eine Meldung an die Integrierte Leitstelle ab. Diese alarmierte zusätzliche Wasserrettungseinheiten, die Feuerwehr und den Rettungsdienst.

Innerhalb weniger Minuten konnten die Einsatzkräfte der Wasserwacht den Mann mit Schnorchlern ausfindig machen. Diese holten zusammen mit Rettungstauchern den 77-Jährigen aus dem Wasser und leiteten eine Wiederbelebung ein. Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Feuerwehr führten die Reanimation fort und leiteten intensivmedizinische Maßnahmen ein. Anschließend wurde der Mann mit sehr kritischem Zustand in eine Münchner Klinik transportiert. Für die Betreuung der Begleiterin wurde ein Kriseninterventionsteam eingesetzt.

Weitere Informationen zum gesundheitlichen Zustand des Mannes sind der Feuerwehr nicht bekannt.

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(kiß)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell