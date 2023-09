Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall mit Fahrradfahrer verläuft glimpflich

Kaiserslautern (ots)

Glück im Unglück hatte ein Fahrradfahrer am Mittwochmorgen. Eine 20-jährige Autofahrerin kam mit ihrem BMW vom Pfaffplatz . Als sie nach links in Richtung Rudolf-Breitscheid-Straße abbiegen wollte stieß sie gegen einen vorfahrtsberechtigten Radfahrer. Der 59-jährige "Biker" kam gerade von der Albert-Schweitzer-Straße und wollte die Kreuzung überqueren. Glücklicherweise konnte er den Sturz abfangen und blieb so unverletzt. An dem Zweirad sowie an dem Pkw entstand Sachschaden. |kfa

