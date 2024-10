Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

1. Verkehrsunfall mit Sachschaden

Kirchheim. Am Sonntag (20.10.) wollte eine 63-jährige Frau aus Gerbstedt ihren weißen Pkw Mercedes GLC um 15.10 Uhr in der Industriestraße in Kirchheim vorwärts einparken. Hierbei touchierte sie einen bereits dort parkenden schwarzen Pkw Nissan. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5.500 Euro.

2. Fahrradfahrerin stürzt und verletzt sich

Bad Hersfeld. Am Sonntag (20.10.) fährt eine 70-jährige Frau mit ihrem Pedelec um 15.13 Uhr auf dem Fahrradweg zwischen den Ortslagen Beiershausen und Asbach. Aus bislang ungeklärter Ursache kommt sie plötzlich vom Radweg ab und stürzt in den dortigen Straßengraben. Bei dem Sturz verletzte sich die ältere Dame. Sie wurde mittels eines hinzugerufenen Rettungswagens zur Abklärung der Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Am Pedelec entstanden nur leichte Beschädigungen.

