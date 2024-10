Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallbeschädigter Audi 80 verlassen in Rönshausen aufgefunden - Zeugenaufruf

Fulda (ots)

Eichenzell. Am frühen Sonntagmorgen (20.10.) konnte um 02.57 Uhr von Passanten in Eichenzell-Rönshausen in der Straße "Am Rhöngarten" ein verlassener roter Pkw Audi 80 (Typ 89) Oldtimer vorgefunden werden. Der Pkw hatte frische Unfallspuren und an einer in der Nähe befindlichen Schutzplanke konnten korrespondierende Spuren festgestellt werden. Der Fahrzeugführer hatte unerlaubt die Unfallstelle verlassen. Es entstand Sachschaden in Gesamthöhe von 2.000 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gefertigt: PHK Kreß, H., Polizeistation Fulda

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell