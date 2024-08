POL-PDNW: Trunkenheitsfahrt ohne Führerschein

Neustadt/Weinstraße (ots) - Nachtrag zur Pressemeldung von 28.08.2024: Die am 28.08.2024 als vermisst gemeldete 59-Jährige konnte wohlbehalten im Bereich der B39 in Neustadt an der Weinstraße angetroffen werden. Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen. Rückfragen ...

mehr