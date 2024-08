Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Weinstraße - Fahrradfahrer bei Unfällen verletzt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Dienstag, den 27.08.2024, befuhr ein 49-jähriger Neustadter mit seinem Fahrrad um 17:24Uhr die Speyerdorfer Straße in Fahrtrichtung Louis-Escande-Straße. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und geriet in den Gegenverkehr. Der dem Fahrradfahrer entgegenkommende 32-jährige PKW-Fahrer konnte glücklicherweise noch stark abbremsen. Zwar kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, der Fahrradfahrer wurde jedoch nur leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von insgesamt 2100EUR. Ein weiterer Unfall ereignete sich um 17:55Uhr an der Kreuzung Spitalbachstraße / Schlachthofstraße. Hier standen zwei Fahrradfahrerinnen verkehrsbedingt an einer rot zeigenden Lichtzeichenanlage. Als diese auf grün sprang, fuhren beide los. Hierbei rutschte eine der beiden Fahrerinnen von dem Pedal ab und stürzte auf die sich zu dieser Zeit neben ihr befindliche Fahrradfahrerin, welche ebenfalls zu Fall kam. Letztgenannte musste im Anschluss zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht werden. Schäden an den Fahrrädern konnten nicht festgestellt werden.

