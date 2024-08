POL-PDNW: Verlierer gesucht

Grünstadt (ots) - Am Montag den 26.08.2024 ereignete sich gegen 17:00 Uhr an der Kreuzung Kreuzerweg/ Otto-Fliesen-Straße in Grünstadt ein Verkehrsunfall, da der 22-jährige Unfallverursacher aus Worms das dortige STOPP-Schild missachtete. Der Wormser fuhr im Kreuzungsbereich mit seinem Lieferwagen in die linke Seite des Pkw seiner Unfallgegnerin hinein, wodurch diese ein Schleudertrauma erlitt. An beiden Fahrzeugen ...

mehr