Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bockenheim an der Weinstraße - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Bockenheim an der Weinstraße

Am Samstag, den 24.08.2024 um 22:45 Uhr, beobachtete ein Verkehrsunfallzeuge, wie ein weißer Transporter beim Rangieren mit einem, an einer Straßenlaterne angebundenen Fahrrad, kollidierte. Der Unfall ereignete sich in der Ulmenstraße in 67278 Bockenheim an der Weinstraße. Das Fahrrad des 26-Jährigen wurde durch den Unfall am Vorderreifen stark beschädigt. Der Schaden beläuft sich nach aktuellen Schätzungen auf etwa 100 Euro. Die Ermittlungen dauern an. Falls Sie Hinweise zur Tat oder zum Tathergang haben, melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Grünstadt.

