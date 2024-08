POL-PDNW: Ungebetener aggressiver Gast im Pkw

Bad Dürkheim (ots) - Am 23.08.2024 gegen 18:45 Uhr stellte der Geschädigte sein E-Bike unverschlossen auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Bad Dürkheim in der Bruchstraße ab und begab sich für wenige Minuten in den Markt. Als er zurückkam stellte er fest, dass sein E-Bike entwendet worden war. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel.: 06322/963-0 oder per Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de ...

mehr