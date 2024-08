POL-PDNW: Hettenleidelheim - Körperverletzungsdelikt auf der "Hettrumer Kerwe"

Grünstadt (ots) - Die 20-jährige Geschädigte stellte ihren PKW am 24.08.2024 um 06:15 Uhr auf dem Parkplatz des Leininger Unterhofs in der Tiefenthaler Straße in 67269 Grünstadt ab. Als sie gegen 15:00 Uhr losfahren wollte, bemerkte sie frische Beschädigungen am hinteren linken Kotflügel. Der Schaden beläuft sich nach aktuellen Schätzungen auf etwa 100 Euro. ...

mehr