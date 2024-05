Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Körperverletzungsdelikt in Schwerin - Zeugenaufruf

Schwerin (ots)

Am 27.05.2024 kam es gegen 15:50 Uhr in Schwerin, an der Straßenbahnhaltestelle Stauffenbergstraße zu einem Körperverletzungsdelikt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein Geschädigter durch einen unbekannten Tatverdächtigen mehrfach ins Gesicht geschlagen. Der Geschädigte erlitt unter anderem eine Nasenbeinfraktur und musste im Krankenhaus Schwerin behandelt werden. Die Polizei Schwerin bittet um Mithilfe in diesem Sachverhalt. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: - männlich, - ca. 30 Jahre alt, - auffallend groß, - schlanke Statur, - blondes Haar, - bekleidet mit einem roten T-Shirt und einer blauen Jeans, - ggf. hat der Tatverdächtige eine frische Gesichtsverletzung. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen oder Hinweise zur Person geben können, melden Sie sich bitte beim Polizeihauptrevier Schwerin unter der Telefonnummer 0385 5180 2223 oder jeder anderen Polizeidienststelle. Anderenfalls können Sie Ihren Hinweis auch über die Onlinewache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de abgeben. gefertigt: Kurt Siegfried Schaller Dienstgruppenleiter Polizeihauptrevier Schwerin verantwortlich: Kai Schmechel Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

