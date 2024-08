Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Tote Schafe in Bad Dürkheim

Bad Dürkheim (ots)

"Am Sonntag, den 18.08.2024 gegen 12:00 Uhr, wurden im Bereich der Burghardhütte in Bad Dürkheim mehrere tote Schafe aufgefunden. Die Tiere dürften an dem Wochenende dorthin verbracht worden sein.

Die Kriminalpolizei Neustadt bittet Zeugen, die im relevanten Zeitraum (Samstag 17.08.2024 bis Sonntag 18.08.2024) in der Nähe der Burghardhütte Beobachtungen gemacht haben, sich telefonisch unter der 06321 / 854-4613 oder per E-Mail an kineustadt.k41@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell